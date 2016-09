(hk) Die Briefmarkenfreunde Aachen 1890 e.V. veranstalten ihren jährlichen Großtauschtag für Briefmarken-, Postkarten- und Münzen am 8. Mai 2016 von 9 bis 15 Uhr in der Mensa der Fachhochschule Aachen, Bayernallee 9, in 52066 Aachen-Burtscheid. Händler und Sammler aus der der Region und den angrenzenden Länder Belgien und den Niederlanden werden erwartet. Die Deutsche Post beteiligt sich wie immer mit ihrem Team „Erlebnis: Briefmarken“ und führt einen Sonderstempel. Ein dazu passender Beleg geht auf die Veranstaltung und den 100. Todestag des „Öcher Original Lennet Kann“ ein. Auch wird wieder eine Werbeschau für interessierte Sammler angeboten. Kontakt für Händler und Sammler: Heinz Kaußen, Neuenhofstr. 70, 52078 Aachen, Tel.: 0241 – 52 65 14, E-Mail: info@briefmarkenfreude-aachen.de