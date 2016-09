Aktuelle Nachrichten des BDPh







3.05.2016 Kategorie: Nachrichten ArGe Tschechoslowakei Jahrestreffen 2016 (hl) Ihr Jahrestreffen 2016 führt die Bundesarbeitsgemeinschaft Tschechoslowakei vom 5. bis 8. Mai 2016 in Ahaus im Münsterland durch. Aus diesem Anlass wird erneut ein individualisierter Kleinbogen der Tschechischen Post herausgegeben. Der Bogen enthält neun Marken für den Postversand innerhalb Tschechiens (Portostufe „A“) mit dem Motiv „Post auf Flügeln“ sowie neun Zierfelder mit dem Hinweis auf das Jahrestreffen und dem Logo der ArGe Tschechoslowakei, dem die erste tschechoslowakische Markenserie von 1918 (Hradschin) zugrunde liegt. Zwei weitere Zierfelder stellen den Bezug zum Veranstaltungsort Ahaus her: Eines zeigt das Stadtwappen von Ahaus, das andere das Logo der „Euregio“. Diese deutsch-niederländische Grenzregion, die auf deutscher Seite das Münsterland und Teile des westlichen Niedersachsens, auf niederländischer Seite Teile der Provinzen Overijssel, Gelderland und Drenthe umfasst, ist die älteste grenzüberschreitende Europaregion und wurde bereits 1958 gegründet. Ahaus liegt im Zentrum der Euregio. Der Ahaus-Kleinbogen kann ab 8. Mai auch von Nicht-Mitgliedern bestellt werden, und zwar beim Vorsitzenden der ArGe: Hartmut Liebermann, Auf der Haar 2, D-48683 Ahaus, eMail Vorsitzender@arge-tschechoslowakei.de. Auch von den Kleinbögen der Jahre 2013, 2014 und 2015 sind noch einige wenige Exemplare erhältlich. Weitere Informationen, auch für Interessenten an einer Mitgliedschaft in der ArGe, finden sich auf der Internetseite www.arge-tschechoslowakei.de.

(Eingestellt von: JULIA RÜFFER)







Alle Nachrichten ansehen, bitte hier klicken

Nachrichten Suche, bitte hier klicken

Nachrichten Archiv, bitte hier klicken



Druckerfreundliche Ansicht