12.05.2016 Kategorie: Nachrichten MICHEL Mitteleuropa 2016 (Unterschleißheim) Im MICHEL-Mitteleuropa 2016 finden Interessenten die wichtigsten Informationen über die Briefmarken der behandelten Länder. Für den engagierten Philatelisten sind sie unerlässlich. Der Schwerpunkt der diesjährigen Bearbeitung lag eindeutig auf den Preisnotierungen. Genf und Wien, die beiden Sammelgebiete der Vereinten Nationen, zeichnen sich durch besonders viele Preisbewegungen aus, vor allem die Ausgaben des 21. Jh. zogen teils kräftig an. Gleiches gilt für viele Liechtensteiner Briefmarken. Das kleine Fürstentum erfreut sich dank einer vergleichsweise vernünftigen Ausgabepolitik soliden Zuspruchs. Bei Liechtenstein konnten auch rund 50 Zähnungs-und Farbabarten neu aufgenommen werden. Auch bei der Schweiz gab es ab etwa dem Jahr 2000 kräftige Preiserhöhungen; außerdem galt es Nachauflagen von Freimarken, die nun als Rollenmarken emittiert wurden, zu ergänzen. Die einschlägigen Erfassungen wurden nach einem übersichtlichen Schema vereinheitlicht, sodass diese interessanten Stücke jetzt sehr viel einfacher zu finden sind. Einige Steigerungen gab es auch bei den Dienstmarken des Völkerbundes. Teils etliche Preisbewegungen registrierte die Redaktion auch bei den weiteren Sammelgebieten, speziell bei den geschnittenen Parallelausgaben Ungarns, die auf breiter Front im Preis anziehen. Die Markenheftchen der Tschechischen Republik erfreuen sich ebenfalls der Sammlergunst. Zahlreiche neue MICHEL-Nummern wurden aufgenommen und darüber hinaus viele redaktionelle Veränderungen und Verbesserungen eingefügt. So wurden Auflagenzahlen, die die jeweiligen Postunternehmen veröffentlicht haben, nachgetragen. Außerdem wurden die Erfassungen der Marken dem neuesten Stand der Forschung angeglichen und an vielen Stellen aktualisiert. Erhältlich ist der ca. 1 344 Seiten starke und farbige Hardcover-Katalog seit dem 8. April für 68 Euro (in der MICHEL-Online-Bibliothek für 34 Euro) im Laden- und Buchhandel.

