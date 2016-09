(cw/Bietigheim-B./wm) Sammler erwartet ein spannender philatelistischer Frühsommer, ganz ohne Frage. Zu den Schwerpunkten zählt sicher die World Stamp Show in New York, USA (28. Mai bis 4. Juni) und bedeutende Auktionen wie z. B. eine dreiteilige Versteigerung, die das Auktionshaus Christoph Gärtner dieses Mal an zwei Orten, in New York und in Bietigheim-Bissingen, durchführt.

Der Auftakt dieser dreiteiligen Versteigerung findet am 30. Mai 2016 während der World Stamp Show in New York statt, bei der Christoph Gärtner als einer der offiziellen Auktionatoren eine Versteigerung von „Worldwide Rarities“ durchführt. Er präsentiert in New York ein außergewöhnliches Angebot von Raritäten, Unikaten, postgeschichtlich bedeutenden Belegen und anderen hochklassigen Stücken und dies in gleich zwei Katalogen, Band 1 „Australien bis Europa“ und Band 2 „Amerika“.

Erwähnt seien nur die frühen Ausgaben von Britisch-Guyana mit quadratisch geschnittenen „Cottonreels“ sowie zwei Exemplaren der 4 Cent ‚dunkelblau‘ von 1856. Die Marke auf nicht durchgefärbtem Papier (auf Briefstück) gilt als eines der schönsten Exemplare der wenigen bekannten Stücke und stammt aus der legendären Sammlung von Ferrari). Die andere auf durchgefärbtem Papier ist noch seltener: sie ist achteckig geschnitten und zierte ebenfalls die berühmte Ferrari-Kollektion.

Eine zentrale Rolle nehmen im Auktionsangebot zwei bedeutende Sammlungen ein: Die „Bosshard“-Kollektion lockt mit einer Fülle von Raritäten sowie gut ausgebauten Sammlungen aus aller Welt und Schwerpunkt Nordamerika. Die atemberaubende „Goldschagg“-Sammlung „Baden“ (als Gesamtkollektion angeboten) enthält Kostbarkeiten wie z. B. einen Ersttagsbrief (1. Mai 1851), eine „Brücke“ der 6 Kr. grün auf Brief, das Stockach-Provisorium, einen Brief mit halbierter Landpostmarke zu 12 Pf. und viele andere wertvolle Stücke. Alle Lose dieser Auktion können während der World Stamp Show am Messestand Nr. 931 des Auktionshauses Christoph Gärtner besichtigt werden.