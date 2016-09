(mb) Bereits zum dritten Mal konnte der Kieler Philatelisten-Verein die Auszeichnung für die erfolgreichste Mitgliederwerbung entgegennehmen! Bereits 2009 und 2012 konnte der Verein den 1. Platz im bundesweiten Wettbewerb mit allen BDPh-Vereinen erreichen. 19 neue Mitglieder wurden im Jahr 2015 durch erfolgreiche Werbung und zahlreiche philatelistische Veranstaltungen gewonnen! Im Rahmen des Landesverbandstages des Philatelistenverbandes Norddeutschland am 9. April in Hamburg wurde die Auszeichnung in Form einer Urkunde durch den Vize-Präsident des BDPh Herrn Alfred Schmidt und den Landesverbands-Vorsitzenden Prof. Dr. Rüdiger Martienß an Herrn Michael Bergmann als Vorsitzenden des Kieler Vereins überreicht. v.l.: Prof. Dr. Rüdiger Martienß, Alfred Schmidt, Michael Bergmann