(BDPh) Die Philatelistenverbände der Multilateralen Vereinigung wechseln sich alle drei Jahre mit der Ausrichtung einer Rang 1 Ausstellung ab. Nach Haldensleben in 2014 wird die nächste Veranstaltung in den Niederlanden stattfinden. Die Wahl fiel nicht auf eine der Metropolen in den Niederlanden, sondern auf die sympathische burgundische Provinzhauptstadt s-Hertogenbosch im Süden der Niederlande und in Grenznähe zu Deutschland. Der Veranstaltungsort hat aufgrund seiner Geschichte viel an Kultur und Sehenswürdigkeiten zu bieten, so dass sich ein touristischer und philatelistischer Kurzurlaub gerade zu anbietet. Die Ausstellung hat das Thema „Europäische Architektur und Kathedralen“ und bietet den eingeladenen Ausstellern aus sieben Nationen ca. 900 – 1.000 Rahmen. Nationale und internationale Briefmarkenhändler, Auktionshäuser und Postverwaltungen sind in die moderne Sport- und Eventhalle eingeladen. Da es qualitative Philatelie auf Dauer nicht zum Nulltarif und zu Schnäppchenpreisen geben kann, wurde der Eintrittspreis inklusive Ausstellungskatalog auf 5,- Euro pro Tag festgelegt. Jugendliche haben freien Eintritt. Für die deutschen Aussteller steht Rainer von Scharpen als Kommissar für Fragen und Anmeldungen (bis 31.12.2016) zu Verfügung: rainervonscharpen@t-online.de, Tel.: 06131/71727 Weitere Informationen: www.multilaterale2017.nl oder info@multilaterale2017.nl