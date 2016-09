(wm) Die Nation würdigte ihn als einen der bedeutenden Baumeister der Deutschen Einheit, die Deutsche Post widmete ihm einen Sonderstempel. Infolge der verspäteten Ankündigung dieses Stempels wurde die übliche Stempelfrist in diesem Fall bis zum 23. Mai 2016 verlängert. Schriftliche Stempelaufträge sind zu richten an: Deutsche Post AG, Niederlassung BRIEF, Sonderstempelstelle, 53253 Bonn (Fracht: Am Propsthof 94, 53121 Bonn).