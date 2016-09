(Luxemburg) Die ersten Postrouten sind entstanden, weil die königlichen und kaiserlichen Höfe und die Römische Kurie miteinander kommunizieren mussten. Bereits im 15. Jahrhundert waren die Kuriere und Postmeister der Familie Taxis, mit der Kaiser Karl V. einen Vertrag abgeschlossen hatte, berühmt. Die Postroute Niederlande – Deutschland – Italien führte auch durch den Norden Luxemburgs, wahrscheinlich mit einer Poststation in Hoffelt. In einem Schriftstück vom 19. Juli 1520 wird der Postmeister Jacob von Hesbeck aus Hoffelt in der Nähe von Asselborn genannt. Die Poststationen, in denen sich sowohl Postillione als auch Pferde bereithielten, befanden sich im Abstand von 20 km entlang der Route. Die Postroute Thurn und Taxis unterhielt Stationen in Arzfeld (D), Hoffelt (L), später auch in Asselborn (L) und Michamps/ Bourcy (B). Aus der Eifel kommend überquerte die Route die Our an einer Furt in der Nähe der Mühlen von Kalborn. Am 18. Juni 2016 wird durch ein gemeinsames Event mit luxemburgischen, deutschen und belgischen Post-und Philateliepartnern, Gemeinden und Naturparken, das Thema Postweg Thurn und Taxis als länderübergreifendes kulturhistorisches Erbe vorgestellt. An den jeweiligen Standorten in Arzfeld und Asselborn sind Sonderpostbüros mit Sonderstempelausgaben, Stände der jeweiligen Philatelievereine sowie Verpflegung, Animation und Busrundfahrten zu den jeweiligen Sonderpostämtern vorgesehen. Die luxemburgische Post gibt zu dem Anlass am 10. Mai 2016 einen Sonderblock heraus, mit dem sie dieses Event begleitet. Die Kurzdaten lauten: Preis des Blocks: 4 Euro; Fotos: Jacques Doppée (B); Druck: Hochauflösender Offset-Druck, 4-farbig mit Goldprägung; Bpost Stamps Factory, Malines (B); Format der Briefmarke: 48,75 x 38,15 mm, Format des Blocks: 120 x 80 mm.