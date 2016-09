(as) Im Rahmen des Verbandstages des Philatelistenverbandes Norddeutschland am 9. April 2016 in Hamburg wurde die Richard Renner Medaille an den Gothaer Philatelisten Eckehard Fromm verliehen. Gewürdigt wurde damit sein herausragendes Engagement rund um die Organisation des Deutschen Philatelistentages 2015 in Gotha. Eckehard Fromms philatelistischer Werdegang begann in seiner Geburtsstadt Gotha, in der er 1959 dem Briefmarkenverein beitrat und seinen Lehrmeister beispielsweise in Kurt Link fand. Bei Ausstellungen beteiligte er sich mit Sportexponaten und ließ sich dann bald auch selbst zum Juroren ausbilden. Nach der Wende 1990 wagte Eckehard Fromm den Schritt in die Selbständigkeit und eröffnete in Erfurt ein Briefmarken Fachgeschäft. Auf Messen war er gern mit seinem gut sortierten Belegbestand vertreten. Schließlich zog es Eckehard Fromm nach Gotha zurück, wo er den Vereinsvorsitz übernahm und den Verein zu neuen Aktivitäten führte. Zu einem Höhepunkt der deutschen Philatelie wurde der von Eckehard Fromm initiierte Philatelistentag mit der Rang 1 Ausstellung Deutschland-Großbritannien sowie der ersten Runde des German Team Challenge. Lange nicht mehr sah man solche Besucherschlangen wie vor der Schatzkammer in Gotha, um die Blaue Mauritius zu besichtigen. v.l.: Theodor Herbert Kroog, Ursula Fromm, Eckehard Fromm, Vize-Präsident Alfred Schmidt