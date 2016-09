Aktuelle Nachrichten des BDPh







19.04.2016 Kategorie: Nachrichten Trauer um Alfred Wirth Verstorben am 27. März 2016 (BDPh) Der Ehrenvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Lochungen e.V. im BDPh ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Gerade in seinen letzten Jahren hatte er es sich zum Ziel gemacht, die Vonnhoff-Sammlung aufzubereiten und dem Wunsch des Stifters entsprechend dem BDPh zu übergeben. Die langjährigen Arbeiten konnten im Jahre 2014 abgeschlossen werden. Die heute wohl größte existierende Sammlung deutscher Lochungen wird im Haus der Philatelie in Bonn verwahrt und steht für Forschungs- und Ausstellungszwecke zur Verfügung.

(Eingestellt von: JULIA RÜFFER)







