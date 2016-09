(Bietigheim-B.) Diese lang angekündigte Versteigerung findet im Haus der Patriotischen Gesellschaft in Hamburg statt. Zur Versteigerung gelangen rund 1.000 Lose. Ein starker Schwerpunkt Dänemark wird von vielen interessanten Einzellosen aus allen skandinavischen Ländern und den Norddeutschen Staaten – darunter postgeschichtlich wichtige Belege aus Bremen, Hamburg und Lübeck – begleitet. Die Besichtigung der Lose findet vom 20.–23. April und am 25. April in Hamburg (Bärenallee 43, 22041 Hamburg) jeweils von 10:00 bis 16:00 Uhr statt. Am Auktionstag selbst können die Lose ab 9:00 Uhr im Auktionssaal (Kirchhofsaal, Haus der Patriotischen Gesellschaft, Trostbrücke 6, 20457 Hamburg) besichtigt werden.