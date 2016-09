Aktuelle Nachrichten des BDPh







30.04.2016 Kategorie: Nachrichten Rossika 2016 vom 20. bis 22. Mai in Berlin Die Ausstellung mit MICHEL- Unterstützung findet 2016 erstmals in Deutschland statt! (ok) In Moskau wurde die Rossika bereits 2013 und 2014 von der Nationalen Philatelistischen Akademie Russlands (Präsident Andrej Strygin) erfolg- reich durchgeführt – auch damals nahm der Schwaneberger Verlag teil und gab anlässlich der binationalen Zusammenarbeit ein zweisprachiges Sonderheft heraus. In diesem Jahr findet die internationale Briefmarken- und Literaturausstellung Rossika vom 20. bis 22. Mai im Russischen Haus der Wissenschaft und Kultur in Berlin statt. An der Organisation sind diesmal auch die Philatelistische Akademie e.V. (1. Vorstand Hans W. Hohenester) und der Schwaneberger Verlag beteiligt, unterstützt vom Russischen Haus der Wissenschaft und Kultur in Berlin, dem Philatelisten-Verband Berlin-Brandenburg e. V. , dem Akademieklub der Elite der Russland-Philatelie „Rossika“ und dem Verein der Briefmarkenfreunde Russland/UdSSR Berlin e.V . Bei den Exponaten der Rossika 2016 bildet natürlich die russischdeutsche Beziehung einen Schwerpunkt, daneben aber auch die Aerophilatelie, die Zeppelinpost und die Astrophilatelie, da die Ausstellung gleich mehreren denkwürdigen Ereignissen gewidmet ist: · 55. Jahrestag der ersten bemannten Weltraumfahrt · 85. Jahrestag des Briefaustauschs zwischen dem deutschen Luftschiff „Graf Zeppelin“ und dem sowjetischen Eisbrecher „Malygin“ · 125. Jahrestag des ersten Fluges von Otto Lilienthal · 150. Jahrestag der Herausgabe der ersten russischen Semstwo-Briefmarke Es werden Aussteller aus aller Welt erwartet, u.a. sind bereits Anmeldungen aus Belgien, der Schweiz, Portugal und der Tschechischen Republik eingegangen. Die Deutsche Post und die Potschta Rossii werden an allen Tagen Ausstellungspostkarten und Sonderstempel bereithalten

