Aktuelle Nachrichten des BDPh







4.05.2016 Kategorie: Nachrichten Bewerber für den Hugo-MICHEL-Förderpreis gesucht! Schwaneberger Verlag Unterschleißheim, 05.04.2016 – Die Auszeichnung für besonderes Engagement in der philatelistischen Jugendförderung wird in diesem Jahr bereits zum 9. Mal vergeben. Der Schwaneberger Verlag ruft erneut zur Bewerbung um den Hugo- MICHEL-Förderpreis auf. Angesprochen sind wie immer alle Organisationen, Schulen oder Jugendeinrichtungen aber auch Privatpersonen, die sich in besonderer Weise um die Förderung des philatelistischen Nachwuchses verdient gemacht haben. MICHEL unterstützt bereits seit Langem die philatelistische Kinder- und Jugendarbeit, die die Neugewinnung von Sammlern und letztlich auch die Zukunft der Philatelie bedeutet. Neben Materialspenden, der Organisation von Seminaren und der Mitarbeit bei Messen gehört zu dieser Unterstützung seit 2008 auch der Hugo-MICHEL-Förderpreis. Noch bis zum 31. August kann sich jede/r um den mit 500 Euro dotierten Preis bewerben. Wichtig ist hierzu eine ausführlich Beschreibung der jeweiligen Aktivität, die auch von der zugrundeliegenden Motivation und nicht zuletzt vom Erfolg der Projekte berichtet. Außerdem ist den Unterlagen eine Zustimmung zur Veröffentlichung beizufügen. Auch über Bildmaterial freuen wir uns sehr! Die schriftlichen Bewerbungsunterlagen sind zu senden an: Schwaneberger Verlag Ohmstr. 1 85716 Unterschleißheim oder per Email an v e rtrieb@michel.de Die Preisverleihung findet im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung der 34. Internationalen Briefmarken-Börse in Sindelfingen statt.

(Eingestellt von: JULIA RÜFFER)







Alle Nachrichten ansehen, bitte hier klicken

Nachrichten Suche, bitte hier klicken

Nachrichten Archiv, bitte hier klicken



Druckerfreundliche Ansicht