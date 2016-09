(dm) Die „Arbeitsgemeinschaft Baden im BDPh“ feiert in diesem Jahr ihr 75jähriges Bestehen. In rund 100 Rahmen wird die Arge Baden eine ganze Reihe von hochkarätigen Sammlungen präsentieren, die einen umfassenden Überblick über dieses vielseitige klassische Sammelgebiet bieten werden. Höhepunkt der Schau dürfte aber sicher der berühmte Baden-Fehldruck aus dem Jahr 1851 sein, von dem nur drei Exemplare existieren – von der berühmten „Blauen Mauritius“ gibt es immerhin ein ganzes Dutzend! Die Arbeitsgemeinschaft Baden ist stolz, diese Weltrarität zu ihrem 75. Geburtstag erstmals einem größeren Publikum präsentieren zu können. Ausstellungsleiter ist Herr Michael Ullrich (Arge Baden) Der Baden-Fehldruck kehrt in seine Heimat zurück Achern-Exemplar erstmals auf deutscher Ausstellung Die normale 9-Kreuzer-Marke aus diesem ersten Jahr eigener badischer Briefmarken war rosa. Bis heute gehen die Meinungen der Experten über das Entstehen der wohl teuersten deutschen Briefmarke auseinander – Fakt ist aber, dass sich nur drei echte Exemplare in grün erhalten haben, die erstmals 1894 gefunden wurden. Einen Brief besitzt das Museum für Kommunikation in Berlin, ein zweiter Brief befindet sich in einer Berliner Privatsammlung. Das dritte, lose Exemplar, das nun erstmals auf einer deutschen Ausstellung bewundert werden kann, befand sich über Jahrzehnte hinweg in der Sammlung des berühmten französischen Philatelisten Theodore Champion (1873-1954) in Paris und ziert nun eine große Sammlung in Großbritannien.