(kgt) Am Samstag, 11. Juni 2016 kommen die thematischen Briefmarkenfreunde der Arbeitsgemeinschaft Landkarten-Vermessung-Entdeckungsgeschichte der Erde in Herford zusammen. Zu Gast ist die Gemeinschaft bei den Jungen Briefmarkenfreunden Herford, im „Haus der Jugend“, Auf der Freiheit 11, zwischen 10:30 bis ca. 16 Uhr. Neben Nachwahlen zum Vorstand werden diesmal, ab dem frühen Nachmittag auch interessante Vorträge zur Exponatgestaltung. So wird von Herrn Wolfgang Sander, Bad Salzuflen, dem Jugendgruppenleiter der Jungen Briefmarkenfreunde Herford sein mehrfach preisgekröntes Exponat „Wikinger“ in einer Beamer-Präsentation vorgestellt. Den mehr am Thema Landkarten Interessierten wird der komm. Vorsitzende der ARGE: L-V-E, Klaus-Günter Tiede, Hamm eine Präsentation zum Thema „Geografische Kuriositäten – von A wie Aland bis Z wie Zipfel“ zeigen. Bei diesem Vortrag ist die Möglichkeit gegeben, die Folien, die erklärenden Texte und auch eine vorbereitete Pressemitteilung mitzunehmen. Hierzu werden die Teilnehmer/Besucher dieser Tagung gebeten, einen Speicherstick mitzubringen. Zweck und Ziel soll es sein, dass im heimischen Briefmarken-Verein dieser Beamer-Vortrag vorgestellt wird, um die Arbeitsgemeinschaft bekannter zu machen. Eine interessante Pressearbeit stellt auch für jeden anderen Ortsverein eine Bereicherung darstellen. Falls ausreichend Zeit bleibt, können zwei kurze Beiträge vom Redakteur der Rundschreiben der them. ARGE Herr Ralf Kraak, Berlin auch mit lokalem Bezug gezeigt werden. Während Gerhard Friedrich Müller durch seine Forschungen in Sibirien weniger bekannt sein dürfte, ist Hermann Berghaus durch seine kartographische Tätigkeit für den „Perthes Verlag“ in Gotha, vielen ein Begriff. Beide sind gebürtig aus Herford. In der verbleibenden Zeit (nach so vielen Vorträgen), zwischen 14:30 bis 16 Uhr besteht die Möglichkeit mitgebrachte Marken und Belegalben anzusehen und zu tauschen. Die Jungen Briefmarkenfreunde Herford stellen zu diesem Zweck Kataloge aller Gebiete zur Verfügung. Wer nicht nach Herford kommen kann, trotzdem aber z. B. den Beamer-Vortrag „Geografische Kuriositäten“ oder mehr Informationen zur them. ARGE L-V-E erhalten möchte, liegt beim komm. Vorsitzende Klaus-Günter Tiede, Josef-Wiefels-Str. 2, 59063 Hamm, E-Mail: kgtiede@gmx.de richtig.