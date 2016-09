(hl) Ihr Jahrestreffen 2016 führt die Bundesarbeitsgemeinschaft Tschechoslowakei vom 05. – 08. Mai in Ahaus im Münsterland durch. Aus diesem Anlass wird erneut ein individualisierter Kleinbogen der Tschechischen Post verausgabt. Der Bogen enthält 9 Marken für den Postversand innerhalb Tschechiens (Portostufe „A“) mit dem Motiv „Post auf Flügeln“ sowie 9 Zierfelder mit dem Hinweis auf das Jahrestreffen und dem Logo der ArGe Tschechoslowakei, dem die erste tschechoslowakische Markenserie von 1918 (Hradschin) zugrunde liegt. Zwei weitere Zierfelder stellen den Bezug zum Veranstaltungsort Ahaus her: Eines zeigt das Stadtwappen von Ahaus, das andere das Logo der „Euregio“. Diese deutsch-niederländische Grenzregion, die auf deutscher Seite das Münsterland und Teile des westlichen Niedersachsens, auf niederländischer Seite Teile der Provinzen Overijssel, Gelderland und Drenthe umfasst, ist die älteste grenzüberschreitende Europaregion und wurde bereits 1958 gegründet. Ahaus liegt im Zentrum der Euregio. Die Jahrestreffen der ArGe Tschechoslowakei werden schon seit 1970 jedes Jahr im Mai veranstaltet. Ähnlich gestaltete Kleinbogen wie zur Versammlung in Ahaus 2016 hat es bereits zu den Jahrestreffen 2013 (Soltau), 2014 (Rumburk) und 2015 (Aichach) gegeben. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Tschechoslowakei organisiert Sammlerinnen und Sammler, die sich mit Philatelie und/oder Postgeschichte der ehemaligen Tschechoslowakei befassen. Zum Arbeitsbereich der ArGe gehören Vorphilatelie und die Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie ebenso wie die Perioden der beiden tschechoslowakischen Republiken vor und nach dem zweiten Weltkrieg oder der aktuelle Postbetrieb der Tschechischen und der Slowakischen Republik. Auch die Periode von 1938-45 (Sammelgebiete Sudetenland, Protektorat Böhmen und Mähren, Slowakischer Staat) wird von vielen Mitgliedern bearbeitet. Die ArGe hat derzeit etwa 140 Mitglieder und unterhält eigene Sektionen in Dänemark und Österreich. Außerdem kooperiert sie mit Schwesterorganisationen in Tschechien, Ungarn, Großbritannien, den Niederlanden und den USA. Weitere Informationen, auch für Interessenten an einer Mitgliedschaft in der ArGe, finden sich auf der Internetseite www.arge-tschechoslowakei.de. Der Ahaus-Kleinbogen kann ab 08. Mai auch von Nicht-Mitgliedern bestellt werden, und zwar beim Vorsitzenden der ArGe: Hartmut Liebermann, Auf der Haar 2, D-48683 Ahaus, eMail Vorsitzender@arge-tschechoslowakei.de . Auch von den Kleinbögen der Jahre 2013, 2014 und 2015 sind noch einige wenige Exemplare erhältlich.