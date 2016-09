(eb) Die im Bund Deutscher Philatelisten (BDPh) vereinten Briefmarkensammler und Philatelisten befassen sich mit einem außerordentlich breiten Spektrum an Sammelgebieten. Dabei kommt den Arbeitsgemeinschaften (Argen) als Sonderform überörtlicher und thematisch ausgerichteter Vereine hinsichtlich ihrer Sachkunde, Forschungsleistung und Wirksamkeit eine besondere Bedeutung zu. Die Themen Bergbau und der umfangreiche Komplex der Geowissenschaften sind für viele Sammler des In- und Auslandes interessant, berühren sie doch auch außerhalb der Philatelie teils hochaktuelle Kernfragen unserer Lebenswirklichkeit und die Grundlagen der entwickelten Industriegesellschaften. In den letzten 50 Jahren hat unsere Arge zwar Höhen und Tiefen erlebt, dennoch aber eine stabile Entwicklung genommen, auf die wir heute mit gewissem Stolz zurückblicken können. Kontinuierliches Wirken der Mitglieder im publizistischen Bereich, im Gedankenaustausch, in der Beschaffung von Sammlungsmaterial, in der Erforschung von thematischen Zusammenhängen und in der Exponatgestaltung hat eine Gemeinschaft geformt, die in viele Bereiche ausstrahlt und in der auch die Freude an der Sache nicht zu kurz kommt. Das ist uns Ansporn für die Zukunft. Das Jahrestreffen der Arge, das vom 5. – 8. Mai im Gästehaus der Fürst Donnersmarck Stiftung in Bad Bevensen und damit in der Lüneburger Heide stattfindet, wird wieder eine Mischung aus fachlich-philatelistischem Anspruch mit Exkursionsprogramm und Geselligkeit sein. Anlaßbezogen zum Jubiläum wird es am 6. Mai einen Sonderstempel der Deutschen Post geben, der charakteristische fossile Lebensformen der Lüneburger Heide zeigt. Das betrifft den Europäischen Waldelefanten (Elephas antiquus) und die Ablagerungen von Kieselalgen (hier Navicula didyma), die als Kieselgur bekannt sind. Der Rohstoff Kieselgur ermöglichte bekanntlich zusammen mit Nitroglyzerin die Herstellung des Sprengstoffes Dynamit. Diese Erfindung war eine der Grundlagen für das Wirtschaftsimperium des schwedischen Industriellen Alfred Nobel. Die jährlich verliehenen Nobelpreise lassen grüßen. Passend zum Sonderstempel gibt die Arge noch 3 Sonderumschläge heraus, die zur Vertiefung der gewählten Thematik beitragen. Das Jubiläum selbst wird mit einem Ganzsachen-Umschlag gewürdigt, der den Wertstempel zum Jubiläum der Bergakademie Freiberg trägt. Für den Themenkreis Kieselgur bietet sich der Ganzsachen-Umschlag mit dem Wertstempel Kieselalge an. Für den Themenkreis Waldelefant und Lüneburger Heide wird der Sonderumschlag mit der ab Mai verfügbaren Naturschutz-Briefmarke frankiert sein. Belege sind ab 6. Mai 2016 bei Manfred Baumbach, Am Mühlenfließ 51, 15234 Frankfurt/O. käuflich zu erwerben. Stempelabbildung Abbildung der Zudrucke 1 - 3