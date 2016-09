(de) Die Walpurgisnacht vom 30. April zum 1. Mai ist im Harz sicher das bedeutendste Volksfest. Hexen und Teufel ziehen durch die Orte und treiben ihr Unwesen. Schon Goethe hat in seinem Drama „Faust“ diese Zustände beschrieben. Heute feiert man dieses Fest nahezu in jedem Ort, doch zwei Orte haben uralte Traditionen darin, der Brocken, zu dem die Hexen in dieser Nacht angeblich auf ihren Besen fliegen und natürlich Thale. Der Hexentanzplatz ist der Sammelpunkt aller Hexen und dort ist in jedem Jahr in dieser Nacht im wahrsten Sinne des Wortes der Teufel los. Inzwischen kann man das Spektakel auch live im Fernsehen verfolgen. Da auch dem Hexentanzlatz hoch über der Stadt Thale der Platz kaum ausreicht, findet der traditionelle Walpurgismarkt in der Stadt statt. Dieser Markt ist immer verbunden mit einem Oldtimertreffen von DDR-Fahrzeugen. Ausgangspunkt ist das Möbelhaus Müller in der Steinbachstraße, wo sich auch ein sehenswertes DDR-Museum befindet. Am 1. Mai startet dann die Harzrallye der Oldtimer. In diesem Jahr wird es erstmals dazu auch einen Sonderstempel geben. Die Sonderpostfiliale wird sich im oder vor dem Geschäftshaus „Möbel-Müller“ in der Steinbachstraße befinden und an beiden tagen von 10.00 bis 18.00 geöffnet haben. Der Harzer Briefmarkenclub Thale e. V. bietet dazu einen passenden Sonderumschlag an. Schriftliche Bestellungen nimmt entgegen: Dietrich Ecklebe, Herzogstr. 24, 38889 Blankenburg (Preis für einen Umschlag mit Briefmarke und Stempel 2,00 € plus Porto, Versand leider erst nach dem 15.05.2016 möglich).