Der Stadtsingechor begeht in diesem Jahr ein seltenes Jubiläum – er wird 900 Jahre alt und ist damit älter als alle anderen Chöre in Deutschland. Aus diesem Anlass wird am 8. Mai 2016 in der Georg-Friedrich-Händel-Halle, Salzgrafenplatz 1, 06108 Halle ein Festakt stattfinden. Die Philatelisten aus Halle würdigen dieses Jubiläum auch philatelistisch. Von 15.00 bis 21.00 wird ein Stand geöffnet haben, an dem die Ganzsachen zu dem Jubiläum angeboten werden. Die Ganzsache kann zum Preis von 2,00 € plus Porto auch bestellt werden bei: Ralf Rodewald Eugen-Schönhaar-Str. 6 06132 Halle (Saale) ralfrodewald@freenet.de oder Ralph Placke Emil-Abderhalden-Str. 32 06108 Halle (Saale) r2d261@regiospeed.net