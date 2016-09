(hm) Er gehört zu den führenden internationalen Vereinigungen für Postgeschichte, und 2016 ist für ihn ein ganz besonderes Jahr: Der Deutsche Altbriefsammler-Verein (DASV) kann auf eine stolze 75-jährige Geschichte zurückblicken und feiert dieses Jubiläum mit einem großen DASV-Salon während der Internationalen Briefmarken-Börse in Sindelfingen vom 27. bis 29 Oktober 2016. Den Besucher erwartet ein beeindruckender Reigen an Exponaten, mit dem die Mitglieder des renommierten Vereins die faszinierende Spannbreite der Postgeschichte aufzeigen. Neben einer Dauerpräsentation am Stand im Obergeschoß wird noch ein Festbuch zur Geschichte des legendären „SAVO – Internationaler Verein der Sammler vorphilatelistischer Briefe und Postdokumente“ und des DASV erscheinen.