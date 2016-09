Seminar am 16. April 2016 in Bonn

(wm) Jedes Jahr – und dies nun schon zum siebten Mal – wird gerade dieses Tagesseminar von vielen Sammlern mit Spannung erwartet. Es fasziniert stets mit neuen abwechslungsreichen Themen in bunter Vielfalt. In diesem Jahr sind wiederum acht Aussteller mit von der Partie, die ebenso viele Themen in Wort und Bild präsentieren. Eintritt und Aufbau der Exponate ist ab 9 Uhr am 16. April möglich. Folgender Ablauf der Veranstaltung im Haus der Philatelie und Postgeschichte, Mildred-Scheel-Str. 2, 53175 Bonn ist vorgesehen: 10.00 Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden des Consilium Philatelicum 10.15–10.45 Ausruf 20 Euro – Zuschlag 32 Euro! Eine kleine Sammlung handgemalter

Postkarten um 1900

Dr. Heinz Jaeger, Ehrenpräsident des BDPh und des CPh 10.45–11.15 Löcher, die bereichern … Firmenlochungen. Grenzgänger zwischen

Traditional und Social Philately

Rainer von Scharpen 11.15–11.45 Heinz K. Selig: Gebührenfreier Postverkehr der DP (Displaced Persons)

in der britischen Besatzungszone (Beispiel: Lager Meerbeck in Schaumburg-L.)

Heinz-K. Selig 11.45–12.00 Pause 12.00–12.30 Das sächsische Postwesen unter Kurfürst Johann Georg II (1656–1680)

Ein Beispiel für spannende Vorphilatelie

Renate Springer RDP CPh 12.30–13.00 Auf Fehlersuche. Ist Irren menschlich?

Wolfgang Maassen 13.00–14.15 Mittagspause / Lunch 14.15–14.45 Schwärzungen – nicht nur in Sachsen

Steffen Eckert 14.45–15.15 Tabaksteuer (am Beispiel „Canada“)

Ralph Ebner 15.15–15.45 Kaffeepause 15.45–16.15 Sieben auf einen Streich – Der Kaiserkopf des Kunststechers Prof.

Louis Jacoby

Carsten Mintert 16.15–16.45 Tansania – Sammelwürdig?

Harald Krieg Während der Tagung gibt es Tagungsgetränke (Sprudelwasser, Kaffee etc.), mittags einen Lunch und nachmittags Kaffee und Kuchen. Hierfür wird ein Kostenbeitrag von 10 Euro je Teilnehmer erhoben, der vor Ort zu zahlen ist. Voranmeldungen zur Platzreservierung sind noch jederzeit möglich bei Wolfgang Maassen, Tel. 0 21 63/4 97 60, E-Mail: w.maassen@philcreativ.de