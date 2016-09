(ch)Sammler des Briefmarkenvereins Riedlingen haben zusammen mit dem Altertumsverein eine Ausstellung über die Geschichte der Riedlinger Post zusammengestellt, die seit dem 1. April 2016 im Museum "Schöne Stiege" und in der Kreissparkasse zu sehen ist. Die Sammlung, die hauptsächlich der ehemalige Leiter des Riedlinger Postamtes Werner Selg zusammengetragen hat, kann noch bis zum 27. November besichtigt werden. Bereits bei der Eröffnung zeigte sich ein großes Interesse, mit 200 Besuchern kamen doppelt so viele wie erwartet. Der Briefmarkensammlerverein Riedlingen präsentiert in einer Vitrine Briefe und Postscheine aus der Zeit von 1779 bis 1872. Im Erdgeschoss werden in fünf Rahmen Postkarten der verschiedenen Postgebäude, die Geschichte der Post in Deutschland ab 1490 und die Ausstellung „Briefe – Zeitzeugen der Riedlinger Geschichte“ gezeigt. In der Kreissparkasse sind während der üblichen Öffnungszeiten vier Rahmen mit Kinderausstellungen, Postkarten von Riedlingen und eine Ausstellung zur Inflationszeit 1916-1923 zu sehen. Gerne hilft der Briefmarkensammlerverein Riedlingen eine Führung durch die Ausstellung oder die Besichtigung der Innenstadt oder des Umfeldes zu organisieren. Kontaktdaten des Vereins und weitere Information finden Sie auf folgenden Seiten: www.BSV-Riedlingen.de

www.Museum-Riedlingen.de

www.Riedlingen.de