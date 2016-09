(hj) Zu der ersten Hauptversammlung in ihrer 30jährigen Geschichte trafen sich die Mitglieder vom Verein „Frau und Philatelie“am 12.März 2016 in Wiesmoor. Der Verein, der nur aus Sammlerinnen besteht, feierte seinen 30. Geburtstag. Grund genug, um sich persönlich zu einer Hauptversammlung zu treffen. Da die Mitglieder über ganz Deutschland und dem Ausland verstreut wohnen, fanden Abstimmungen und Wahlen bislang immer nur per Brief statt. Daher war es für alle etwas Besonderes, eine Hauptversammlung durchzuführen. „Frau und Philatelie“ ist Mitglied im Nordwestdeutschen Philatelistenverband Elbe-Weser-Ems. Leider konnte die Vorsitzende Christine van Ratingen aus Viersen nicht an der Versammlung teilnehmen. Das wurde von allen sehr bedauert, zumal sie nicht wieder kandidierte.Zu gerne hätten die Mitglieder sich persönlich bei ihr für ihr enormes Engagement, das sie in den vergangenen 25 Jahren als Vorsitzende für diesen Verein eingebracht hat, bedankt. Die Sitzung wurde von der stellvertretenden Vorsitzenden Helma Janssen geleitet. Sie freute sich, den Vorsitzenden des Nordwestdeutschen Philatelistenverbandes, Oswald Janssen, sowie die Reporterin der Ostfriesen-Zeitung, Marion Luppen begrüßen zu können. Neben den üblichen Regularien wie Jahresberichte und Entlastungen mussten einige Satzungsänderungen diskutiert und beschlossen werden. Die Neuwahlen konnten zügig durchgeführt werden, da sich im Vorfeld bereits Kandidatinnen zur Verfügung gestellt hatten. Gewählt wurden: Vorsitzende: Christine Hennings-Kuhlmann, Wiesmoor Stellvertretende Vorsitzende: Helma Janssen, Moormerland Schatzmeisterin: Ulrike Grüne, Köln Am Abend wurde dann mit den Partnern und Vertretern des Landesverbandes der 30. Geburtstag des Vereins gefeiert. Bild: Der neu gewählte Vorstand Von Links: Helma Janssen, Christine Hennings-Kuhlmann, Ulrike Grüne (Foto von Bernd Lehmann)