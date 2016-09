(wm) In der Reihe „Chronik der deutschen Philatelie“ wird am 17. Juni 2016 bei der Buchpräsentation des Consilium Philatelicum zur Veranstaltung SÜDWEST 2016 in Heidelberg ein Buch von Wolfgang Maassen vorgestellt, das die 30jährige Geschichte dieses Gremiums des BDPh ausführlich – und reichlich in Farbe bebildert – beschreibt. Es zeichnet die Entwicklung nach: Von der ersten Idee 1981 bis zur Einsetzung 1986, von den frühen Jahren, den ersten Broschüren der Schriftenreihe des Consiliums bis zu den zahlreichen Veranstaltungen und Sonderschauen, mit denen das Consilium Philatelicum – durchaus vergleichbar einer Philatelistischen Akademie – in den letzten 15 Jahren die deutsche Philatelie bereichert hat. Mit populären Angeboten, die sich an die „Breitenphilatelie“ gerichtet hat, frei nach der Devise „populär statt elitär“. Das Buch ist abwechslungsreich, zuweilen spannend zu lesen, zumal wenn es um Gründe und Hintergründe bestimmter Vorgänge geht, die wohl den meisten nicht bekannt sind. Insofern spart es auch nicht mit Wertungen und ausgewiesenen Einschätzungen, da der Autor nahezu zwei Jahrzehnte selbst aktiv Mithandelnder war. Kritische Fragen werden dabei ebenso berührt wie Vorgänge zwischen Personen und Institutionen, die Spuren hinterlassen haben. Das ca. 260 Seiten umfassende Werk wird als spezielle Autorenedition ausgeführt, digital in Farbe gedruckt auf 135g-Kunstdruckpapier, als Hardcover mit Fadenheftung gebunden. Jedes Exemplar wird vom Autor signiert und nummeriert und die Subskribenten werden auf einer Liste im Buch namentlich aufgeführt. Bestellungen nach Ablauf der Subskriptionsfrist werden ohne Signatur/Nummerierung etc. ausgeliefert. Bis zum 15. Mai 2016 läuft die Subskriptionsfrist für dieses Buch. Es wird zum Preis von 30 Euro (zzgl. 5 Euro Paket-Versandkosten Inland) für Vorbesteller erhältlich sein. Nach dem 15. Mai 2016 eingehende Bestellungen werden zum Preis von 45 Euro ausgeführt, sofern noch Exemplare verfügbar sind (Zwischenverkauf vorbehalten). Ein Nachdruck ist nicht vorgesehen. Subskriptionsbestellungen sind bis spätestens zum 15. Mai 2016 an folgende Adresse zu schicken: Wolfgang Maassen, Vogelsrather Weg 27, 41366 Schwalmtal, E-Mail: w.maassen@philcreativ.de