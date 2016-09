Der Bund Deutscher Philatelisten mit Sitz in Bonn ist ein gemeinnütziger Verein, in dem sich 15 Mitgliedsverbände zusammengeschlossen haben. Diese repräsentieren rund 1.200 Vereine und Arbeitsgemeinschaften mit ca. 38.000 Mitgliedern. In der Bundesgeschäftsstelle ist zum 1. Januar 2017 die Stelle des Leiters/der Leiterin der Geschäftsstelle in Vollzeit zu besetzen. ROLLE In Ihrer Position verantworten Sie in Abstimmung mit dem Bundesvorstand die Umsetzung der satzungemäßen Ziele des Verbandes und koordinieren die Kommunikation mit den philatelistischen Verbänden und unseren Mitgliedern. Sie sind Ansprechpartner für alle gesellschaftlichen Multiplikatoren und beantworten Fragen bezüglich unserer Verbandsarbeit. Des Weiteren gehört zu Ihrem Aufgabenbereich Präsentationen sowie interne Berichte zu erstellen, Meetings vorzubereiten und durchzuführen, die Entwicklung und Begleitung von Projekten und Veranstaltungen und als Vertreter des Verbandes nach außen aufzutreten und Kontakte zu etablieren. Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege bieten Ihnen viel Gestaltungsspielraum bei Ihrer Arbeit. Sie sind erster Ansprechpartner für das Mitarbeiter Team in der Geschäftsstelle und haben die fachliche und disziplinarische Verantwortung. KOMPETENZEN Erwünscht sind: Positive Grundeinstellung zur Aufgabe als Dienstleister für den Verband und seinen Mitgliedern

Philatelistisches Know How und Kenntnis der Branche und des Verbandswesens im In- und Ausland

Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Führungserfahrung und Teamleitung in einer ähnlichen Position

Sie haben Freude am Vernetzen, an Gesprächen und an der öffentlichen Diskussion sowie an der Gestaltung von Inhalten für unterschiedliche Medienformate, auch im Social Media Bereich. Flexible Arbeitszeiten, auch an Wochenenden, sind für Sie selbstverständlich. Wenn Sie diese herausfordernde, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit anspricht, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung bis 15. April 2016 an: Präsident Uwe Decker, Im Brühl 4, 72406 Bisingen, E-Mail: u.decker@bdph.de