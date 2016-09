Aktuelle Nachrichten des BDPh







8.04.2016 Kategorie: Nachrichten Einladung zum Symposium des Landesverbandes Südwest Im Rahmen der Landesverbands-Ausstellung SÜDWEST 2016 am Samstag, 18. Juni 2016 in Heidelberg (dm) Thema: Vereine in der Philatelie – Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft? Referenten: Wolfgang Maaßen, Vorsitzender des Consilium Philatelicum Uwe Decker, Präsident des Bundes Deutscher Philatelisten Moderation: Christian Klouda, Landesverband-Südwest und 1. Vorsitzenden des Briefmarkenvereins Heidelberg. Ort: Seminarraum des ADAC – Geschäftsstelle Heidelberg, Pleikartsförsterstraße 116, 69126 Heidelberg (ca. 100 m von der Ausstellungshalle entfernt – kostenlose Parkplätze). Einlass und Begrüßung ab 9.30 Uhr. Danach offenes Gespräch über die persönliche Einschätzung der Teilnehmer zur aktuellen Situation der Philatelie. 11.00-11.45 Uhr: Wolfgang Maaßen: Vereinsgeschichte von den Anfängen bis 1945 12.00-13.00 Uhr: Uwe Decker: Beschreibung der aktuellen Situation aus der Sicht des BDPh, anschließend Darstellung der Vision über die Zukunft der Philatelie. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung erforderlich bis 10. Juni 2016 beim: Christian Klouda, Kolbenzeil 12, 69126 Heidelberg Tel.: 06221 / 373331 E-Mail: Christian.Klouda@Briefmarken-Suedwest.de Die „SÜDWEST 2016“ in Verbindung mit dem „Baden-Salon 2016“ und dem „11. Deutsch-Amerikanischen Salon 2016“ findet vom 17. bis 19. Juni 2016 (Freitag bis Sonntag) in der Sporthalle I, Sportzentrum Süd (für Navis: "Pleikartsförster Straße 130"), 69124 Heidelberg, statt. Weitere Infos unter: www.Briefmarken-Heidelberg.de

