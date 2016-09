(sd) Die Erwartungen wurden voll getroffen. Das ist das Ergebnis eines weiteren Seminars für angehende Lehrer und Lehrerinnen im Sachunterrichtsseminar des Ausbildungsseminars Verden. Referent war BDPh-Bundesstellenleiter für Jugend, Familie,Bildung Siegfried Dombrwsky. An dem Seminar zum Thema „Sammeln“ beteiligten sich 26 angehende Lehrer und Lehrerinnen der zweiten Ausbildungsphase aus den Seminaren von Paul-Herrmann Krahl und Martina Schwarzenberg. Zunächst wurden bei der knapp dreistündigen Veranstaltung die Facetten des Sammelns und ihre Bedeutung für den Unterricht beleuchtet. Als Schwerpunkt erarbeiteten die Teilnehmer die Bedeutung des Bild- und Bildungsgehaltes der Briefmarke für den Unterricht. In dem als Werkstattunterricht gestalteten Seminar konnten sich die Referendare und Referendarinnen an 10 Stationen mit dem Bildungswert der Briefmarke vertraut machen. Fazit: 21 der Teilnehmer wünschen eine weitere regelmäßige Information über Neuerscheinungen im Aufgabenbereich der Bundesstelle für Jugend, Familie, Bildung. Sechs Teilnehmerinnen haben weitere Materialien der Bundesstelle bestellt. Abschließend äußerten sich alle Teilnehmer sehr angetan vom Seminar und wünschten eine Fortsetzung. „Ich habe mir vorher nicht vorstellen können, welchen Bildungswert Briefmarken besitzen und welche pädagogischen Möglichkeiten bestehen“ äußerte eine Teilnehmerin. Insbesondere die Möglichkeit, das Material der Bundesstelle Jugend, Familie, Bildung auch über Bildungsserver beziehen zu können, stieß auf reges Interesse. Angesichts dieses Erfolges ist wiederum klar, dass hier ein weiterer Schritt in die richtige Richtung gegangen wurde. Dennoch bleibt als Wermutstropfen die Tatsache, dass Briefmarken und Briefe im Leben der Seminaristen kaum bekannt sind. Einerseits wohl eine Folge geänderter Lehrpläne, in denen das Thema „Briefe schreiben“ gestrichen wurde. Ganz sicher aber auch eine Folge der Ausgabepolitik der Deutsche Post AG, in welcher die Briefmarke ein zunehmendes stiefmütterliches Dasein fristet. Gerade deshalb erfolgt eine Fortsetzung des Seminars am 7. April in Verden. (Foto: Ines Kohlmann)