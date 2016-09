(hj) Vom 12. bis 14. Mai 2016 bietet das Ressort Jugend, Familie, Bildung des BDPh gemeinsam mit dem Verein „Frau und Philatelie“ auf der Briefmarkenmesse in Essen wieder das Café „Frauen auf Zack(e)“ an. Mit dabei ist Gudula Uebber, Leiterin des Ausstellungswesens im Landesverband Nordrhein-Westfalen. Sie bietet auch in diesem Jahr Führungen durch die Ausstellung an. Zum ersten Mal sind diese Führungen aber nicht nur für Frauen, da auch Männer gerne teilnehmen möchten. Diesem Wunsch sind wir jetzt nachgekommen: Am Donnerstag, 12.5. und Freitag, 13.5.2016 führt Gudula Uebber interessierte Sammlerinnen und Sammler durch die Ausstellung. Treffen ist jeweils um 15.00 Uhr am Café „Frauen auf Zack(e)“ In diesem Jahr ist es für die Frauen ein kleines Jubiläum, das Café findet zum 5. Mal statt. In 2012 mit Unterstützung der Messeagentur Jan Billion gestartet, wurde es zum Erfolgsmodell. Und schon bei der ersten Messeteilnahme unterstütze das Auktionshaus Felzmann das Café, indem es den Frauen einen Ori­ginalentwurf der Briefmarkengrafikerin Elisabeth von Janota-Bzowski zur Verfügung stellte. In diesem Jahr stellt das Auktionshaus Felzmann einen namhaften Betrag zur Verfügung, damit „Frauen auf Zack(e)“ wieder der Treffpunkt für Sammlerinnen auf der Messe sein kann. Im Café finden Sammlerinnen eine Gelegenheit für gute Gespräche mit Gleichgesinnten und ein wenig Fachsimpelei gehört auch dazu. Vor allem aber soll den Sammlerinnen, die für ihre Fragen keinen Ansprechpartner haben, mit Rat und Tat geholfen werden. Denn oft sind es ganz einfache Fragen, die in der Gemeinschaft schnell geklärt werden können. Aber nicht nur die Sammlerinnen wissen mittlerweile das Café zu schätzen. Auch so manche Partnerin des Sammlers freut sich, wenn sie zwischendurch einen Kaffee in einer netter Runde trinken kann. Braucht sie doch in der Zeit nicht neben dem Mann zu stehen und ihm beim Suchen in den Alben oder beim Wühlen in den Kisten zuzusehen oder ihm gar noch die Tasche zu halten. Und der Sammler weiß seine Partnerin gut untergebracht und kann sich in Ruhe zu den Händlern begeben, seine Schätze suchen und kaufen - ohne dass die Frau ihm über die Schulter schaut. In den letzten 5 Jahren ist das Café aber auch immer wieder von Sammlerinnen und Sammlern unterstützt worden. Dafür möchten wir uns hier einmal herzlich bedanken. Die Ressortleiterin „Jugend, Familie, Bildung“ des BDPh und die Sammlerinnen des Vereins „Frau und Philatelie“ laden alle Frauen herzlich ein. Schauen Sie bei uns rein und führen Sie nette Gespräche beim Kaffee – nicht nur über Briefmarken. Vom 12. bis 14. Mai 2016 sind wir auf der Briefmarkenmesse Essen für sie da!