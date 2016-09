Tauschtag in Leer-Bingum

(os) Am Ostersamstag, den 26. März 2016 zwischen 8 und 14 Uhr treffen sich in Leer-Bingum im Dorfgemeinschaftshaus wieder die Briefmarkensammler zum Tausch. Der von der Briefmarkenfreunden Leer organisierte Deutsch-Niederländische Tauschtag ist in den letzten 43 Jahren zu einem der beliebtesten Treffpunkte der Sammler aus dem nordwestdeutschen und niederländischen Raum geworden. Während die deutschen Sammler, die aus dem ganzen nordwestdeutschen Raum kommen, überwiegend Briefmarken aus allen deutschen Gebieten im Gepäck haben, finden sich in den Alben der niederländischen Sammlerfreunde oft Marken aus aller Welt. Andererseits sind bei ihnen die deutschen Marken sehr beliebt, eine gute Voraussetzung zum Tauschen. In einer kleinen Sonderschau wird auf dem Tauschtag die Ansichtskarten-Sammlung “Ein Spaziergang durch Leer vor 100 Jahren” gezeigt. Der Spaziergang geht vom Bahnhof quer durch die Stadt bis zum Rathaus. Die Ansichtskarten zeigen, wie es in Leer vor 100 Jahren ausgesehen hat. Mit dieser Sammlung war der Verein im vergangenen Jahr beim German Team Challenge in Gotha erfolgreich.