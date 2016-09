Ökologie – noch nie war sie so wertvoll wie heute

(wb) Die UNESCO ernennt das Wiehengebirge zum Naturdenkmal, im Mai erscheint die Europa-Briefmarke „Umweltbewusst leben“ und ein kaum beachtetes Kunstwerk in der Empfangshalle des Löhner Bahnhofs sind Themen der 15. Löhner Briefmarken- und Münzenbörse am 29. Mai von 9.00 bis 14.00 Uhr in der Werretalhalle Löhne. Die internationale Würdigung der Region und die Briefmarken-Neuausgabe der Deutschen Post haben erst eine Auswahl aus dem allgegenwärtigen Bereichen der Flora und Fauna ermöglicht. Den Besucher erwartet ein umfangreiches Angebot von Händlern und Sammlern, Infoständen zum Thema Ökologie, das Erlebnis:Briefmarken-Team mit einem passenden Sonderstempel und dem aktuellen Angebot der Deutschen Post sowie eine thematische Ausstellung „Vom Baum zum Papier“. Gegen den „kleinen Hunger und Durst“ hilft das Angebot der Cafeteria. Genauso umfangreich wie das Thema ist auch das Belegprogramm zur Veranstaltung. Wer aufmerksam durch die Empfangshalle des Löhner Bahnhofs geht, der entdeckt ein kunstvoll gestaltetes Fenster über dem Ein- bzw. Ausgang mit einer abstrakten Darstellung der vier Elemente Wasser, Erde, Feuer und Luft. Anlässlich des 100. Geburtstags der Empfangshalle wurde eine Postkarte mit einer Aufnahme von diesem Fenster gedruckt. Das Wiehengebirge, ein Höhenzug von der Porta Westfalica im Kreis Minden-Lübbecke bis ins Osnabrücker Land, ist Teil des Naturparks Terra-Vita. Im November 2015 hat die UNESCO dem Naturpark die Flächenbezeichnung UNESCO GLOBAL GEOPARK verliehen. Weltweit werden Regionen mit einem bedeutsamen geologischen Erbe und einzigartigen Landschaften zu Geoparks ernannt. Zu den Aufgaben gehört der Schutz des geologischen, natürlichen und kulturellen Erbes. Auf einem Sonderumschlag ist ein alter Holzstich des Naturdenkmals „Krause Buche“ von 1890 zu sehen. Die Süntelbuche steht im Wiehengebirge bei Bad Oeynhausen. Aus dem Bereich der heimischen Fauna fiel die Wahl auf den Schmetterling. Wenn schon ein einziger Flügelschlag Bestandteil der Chaostheorie ist, sollte er auch philatelistisch gewürdigt werden. Denn er ist Beleg dafür, dass ein vermeintlich kleiner Beitrag zum Umweltschutz Großes bewirken kann. Der Sonderstempel zur Briefmarken- und Münzenbörse zeigt die Raupe des Schwalbenschwanz-Schmetterlings und der Zudruck auf einem weiteren Sonderumschlag die Metamorphose. Passend zum Thema und den Belegen erscheint Anfang Mai die Europa-Marke „Umweltbewusst leben“. Die Postkarte und die Belege können für 1,00 €/Stück, echt gelaufenen Briefen zuzüglich Porto, schriftlich bei Rainer Schwerin, Gumbinnener Straße 6, 32584 Löhne oder per Email unter vorstand@bmsv-loehne.de bestellt werden. Unter den gleichen Kontaktdaten können auch Tischreservierungen vorgenommen werden.