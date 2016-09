Aktuelle Nachrichten des BDPh







28.03.2016 Kategorie: Nachrichten 4 500 Lose bei Schwanke 355. Auktion am 22.–23. April 2016 in Hamburg (hs/WM/BDPh) Insgesamt 4 500 Lose mit einem Schätzwert von rund 1,2 Mio. Euro kommen in den beiden Apriltagen zum Ausruf, davon allein gut 1 800 Lose Sammlungen, Posten, Münzen und Banknoten. Der Katalog wird ab dem 19.März online sein, der gedruckte Katalog wird am 22. März 2016 von der Druckerei versandt. Dieses Mal gibt es wieder viel Literatur, eine Reihe von Raritäten und stark nachgefragte Titel, die mit insgesamt 350 Positionen (Allgemeine Werke, Monographien, Handbücher und Kataloge, Periodika und Auktionskataloge) angeboten werden. Dieses Angebot wird auch als kleines Sonderheft für Freunde und Liebhaber philatelistischer Literatur zu haben sein. Natürlich steht aber generell Philatelie im Vordergrund. Albanien und seine Postgeschichte, Italiens „Soziale Republik“ von 1943-1945, CHINA mit einem umfangreichen Angebot, Indien, 1854, die ½-Anna-Marke in rot , von Hamburg-Harburg nach Südamerika – eine erst kürzlich entdeckte Geschäftskorrespondenz aus den Jahren 1860-1875 und vieles andere mehr. 4 500 Lose erwarten die Interessenten und dabei dürfte so mancher Manches finden!

(Eingestellt von: JULIA RÜFFER)







Alle Nachrichten ansehen, bitte hier klicken

Nachrichten Suche, bitte hier klicken

Nachrichten Archiv, bitte hier klicken



Druckerfreundliche Ansicht