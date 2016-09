(wm) Ende Februar 2016 ging ein Goetheblock auf dem Postweg verloren. Der Block (MiNr. Block 6) ist markant, denn er wurde mit dem Sonderstempel „(10 b) LEIPZIG C1, 1749 Goethe 1949 / 28.8.49-19 entwertet und hat die Maße 105 : 106 mm. Der Block wurde von BPP-Fachprüfer Siegfried Paul am 3. Juni 2015 (Attest-Nr. 7891/15) als echt und einwandfrei begutachtet. Zweckdienliche Hinweise sind an die Firma Marken Schneider, W. Hipp, Keplerstr. 11, 72762 Reutlingen, Tel. 0 71 21/93 65 0 bzw. per Mail an mail@marken-schneider.de zu richten.