(ab) Am Mittwoch, dem 16.03.2016, setzt der Briefmarkensammlerverein Gaildorf seine jährliche Vortragsreihe fort. Im Dürnitzsaal des alten Schlosses in Gaildorf dreht sich ab 19.30 Uhr alles um die Nachkriegszeit von 1947 - 1950. Günter Klein aus Marbach greift wieder in seine Schatzkiste von Briefen und Postkarten aus dieser Zeit: Die Währungsreform, die Teilung Deutschlands und viele andere große und kleine Besonderheiten und ihre Auswirkungen auf die Post und die Menschen der damaligen Zeit haben sich auf postalischen Belegen gut dokumentiert und lassen deren Geschichte heute lebendig werden. Klein war schon oft mit ansprechenden Vorträgen in Gaildorf und auch dieser Abend verspricht wieder viele neue Informationen. Gerne können auch eigene Briefe und Karten aus dieser Zeit mitgebracht und fachkundig besprochen werden. Der Vortrag spricht zwar in erster Linie Briefmarkensammler an; aber auch geschichtlich Interessierte finden immer wieder neue Informationen und Sachverhalte zu den Ereignissen dieser Zeit des Neuaufbaus nach einem schrecklichen Krieg. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit zum geselligen Gedankenaustausch.