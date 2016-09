Aktuelle Nachrichten des BDPh







24.03.2016 Kategorie: Nachrichten Neues vom Prüferbund 26. Internationale Briefmarken-Messe Essen 12. bis 14. Mai 2016 (gg) An allen 3 Tagen können Sie sich kostenlos am Beratungsstand des BPP im Zentrum Philatelie von Experten über das Prüfwesen informieren und beraten lassen. Nachfolgend aufgeführte Herren beraten Sie. Am 12. Mai: Hans-Dieter Schlegel, Rolf Tworek, Tobias Huylmans, Hansmichael Krug und Michael Wieneke Am 13. Mai: Hans-Dieter Schlegel, Rolf Tworek, Tobias Huylmans und Hansmichael Krug Am 14. Mai: Hans-Dieter Schlegel, Rolf Tworek, Volker Mehlmann Prüfungen können am Beratungsstand nicht durchgeführt werden.

(Eingestellt von: JULIA RÜFFER)







Alle Nachrichten ansehen, bitte hier klicken

Nachrichten Suche, bitte hier klicken

Nachrichten Archiv, bitte hier klicken



Druckerfreundliche Ansicht