(sd/hj) Bereits in 2013 erschien in der Schriftenreihe „Bildung + Briefmarke“ der Bundesstelle Jugend, Familie,Bildung ein Lehrer- und ein Arbeitsheft zum Thema „Heimische Singvögel“. Zu Beginn dieses Jahres kam das Arbeitsheft zusätzlich in digitalisierter Form heraus und ist somit in den Schulen am Computer und mit Whiteboards zu nutzen. Nun gibt es das Lehrerheft auch in englischer Sprache. „Education + Stamps: Subject Domestic Songbirds“. Es ist dem Übersetzer Helmut Hauer gelungen, das Lehrerheft in einer einfachen englischen Sprache zu schreiben und somit auch für Schüler verständlich zu machen. Darüber hinaus soll dieses Heft in englischer Sprache helfen, dass weltweit die an Jugendphilatelie interessierten Lehrer und die in der Jugendarbeit Aktiven dieses Heft nutzen können. Wir sind damit dem vielfachen Wunsch, ein Heft in englischer Sprache herauszugeben, gerne nachgekommen. Das Heft kann gegen 1,45 € Rückporto bezogen werden bei der Bundesstelle Jugend,Familie, Bildung, Siegfried Dombrowsky, Lehmbank 32, 29693 Eickeloh. Wer sich das Heft anschauen möchte, findet es unter http://www.bdph.de/index.php?id=1081 und demnächst auch auf den Landesbildungsservern von Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt sowie dem Lehrerportal 4teachers.