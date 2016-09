100. Geburtstag von Yehudi Menuhin (as) Am 22. April 2016 wäre er 100 Jahre alt geworden: Yehudi Menuhin, der größte und weltberühmte Geiger des 20.Jahrhunderts – auch „Der Jahrhundertgeiger“ genannt. Dieses Jubiläum war es für Alexander Schonath vom Heilbronner Philatelisten-Verein e.V. wert, für Yehudi Menuhin eine Briefmarke zu kreieren. Yehudi Menuhin wurde am 22. April 1916 in New York City geboren. Er war Geiger, Bratschist und Dirigent. Er gehörte zu den größten Violinvirtuosen des 20. Jahrhunderts, was ihm den Titel „Der Jahrhundert-Geiger“ einbrachte. Als Zwölfjähriger erreichte er seinen Durchbruch am Abend des 12. April 1929 mit dem „Konzert der drei B“ (Johann Sebastian Bachs Violinkonzert E-Dur, Brahms' Violinkonzert und Beethovens Violinkonzert) und den Berliner Philharmonikern unter Bruno Walter in der Berliner Philharmonie. Während der nationalsozialistischen Herrschaft hatte Menuhin als Jude in Deutschland Auftrittsverbot. Dies hielt ihn aber nicht davon ab, nach dem Krieg zur Versöhnung zwischen Deutschen und Juden aufzurufen. So gab er sogenannte Versöhnungskonzerte und spendete seine Gage zugunsten deutscher Flüchtlingskinder. Um einer breiten Schicht, insbesondere Behinderten, Alten und Sozialschwachen Zugang zu Musik zu verschaffen, gründete er mehrere Schulen und Musikstiftungen und förderte den Nachwuchs. Yehudi Menuhin, der nicht nur die US-amerikanische und schweizerische Staatsbürgerschaft, sondern auch die britische hatte, wurde in Großbritannien im Jahr 1993 in den Adelsstand erhoben und durfte sich fortan Baron Menuhin of Stoke d’Abernon nennen. Zahlreiche Ehrungen und Preise wurden ihm zuteil - u. a. der „Friedenspreis des Deutschen Buchhandels“. Im Jahr 1997 wurde ihm das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. In der Stadt, in der sein Durchbruch zum Musikgenie gelang, ging sein Leben zu Ende. Yehudi Menuhin starb im Alter von 82 Jahren am 12. März 1999 in einem Krankenhaus in Berlin. Der Kreis hatte sich geschlossen. Die Briefmarke, mit der Yehudi Menuhin geehrt wird, kommt anläßlich der 97. Heilbronner Briefmarken-Börse zum Verkauf. Danach kann sie nur unter der untenstehenden Adresse bestellt werden. Es gibt auch einen Schmuckumschlag sowie am 22. April 2016 einen Sonderstempel. Die Heilbronner Briefmarken-Börse findet am 13. März 2016 in der in der Festhalle Harmonie - Allee 28 - 74072 Heilbronn, von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr statt. Bei den etwa 15 Händlern und den 400 zu erwarteten Sammlern lassen sich Belege, Marken und Sonderstempel zu vielen Themen und Sammelbereichen erwerben. Aus dem großen Spektrum der Philatelie gibt es z.B. Vorphilatelie und Altbriefe, Telegramme, Feldpost, Privatpost, Ansichtspostkarten, Schiffs-, Bahn- und Flugpost, Zeppelin-Belege, Weltraumphilatelie, Internationale Antwortscheine, Postformulare, Stadtpost, Philatelistische Literatur, Postgeschichtliches für Heimatsammlungen und vieles mehr. Desweiteren werden auch einige Münzhändler anwesend sein. Diese bieten nicht nur ihre Ware feil bieten, sondern schätzen und kaufen auch Münzen und Gold. Ein philatelistischer Beratungsdienst kann den Besuchern Auskunft und Beratung über Sammlungen, Erbnachlässe usw. geben. Die Yehudi-Menuhin-Marke, die für das Porto eines Standardbriefs verwendet werden kann, wird auf der Briefmarken-Börse für 2,50 Euro abgeben. In diesem Preis sind die Druckkosten und Lizenzgebühren enthalten. Ein Schmuckbrief, der wegen dem Foto von 1929 in Schwarzweiß hergestellt wurde, kostet 1,50 Euro. Auch hierin ist eine Abgabe für die Lizenz des Fotos enthalten. Die 70 Cent Briefmarke kostet 2,50 Euro, der Schmuckumschlag 1,50 Euro. IIn den Preisen sind die Lizenzgebühren für die jeweiligen Bildnutzungsrechte enthalten. Nach der Briefmarken-Börse wird die Briefmarke auf Bestellung (so lange der Vorrat reicht) geliefert. Die Briefmarke kostet 2,50 Euro, auf Schmuckumschlag mit Sonderstempel, den es erst am 22. April gibt, kostet 4,50 Euro, als zuadressierter Brief 5,00 Euro. Jeweils zzgl. Versandkosten. Bestellungen an: Alexander Schonath, Postfach 33 26, 74023 Heilbronn, Tel. 0 71 31 77 26 00, Fax 0 71 31 77 26 01, Email: post@schonath.de www.hphv-ev.de