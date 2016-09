(wm) Dr. Konrad Niesel war ein postgeschichtlicher Kenner mit einem geradezu enzyklopädischen Wissen über die postalischen Verhältnisse des 20. Jahrhunderts. Dies war nicht zuletzt das Ergebnis seiner Kultur und Bildung. Er war Dr.-Ing. mit dem Spezialgebiet Materialkunde und Werkstoffprüfung, verfügte daneben über eine überdurchschnittliche literarische und geschichtliche Bildung. Weitreichende und diverse Sprachkenntnisse erlaubten es ihm zudem, weite Sprach- und Kulturräume postalisch zu identifizieren und zu interpretieren. Die einschlägige Fachliteratur und Reisen in die Weltregionen, in denen sich die von ihm so mit Leidenschaft gesammelte und dokumentierte Postgeschichte abgespielt hatte, rundeten seine philatelistische Kompetenz ab. Seine Reisen führten ihn in den Balkan, in die Türkei bis schließlich nach Syrien und den Vorderen Orient, wo er in Aleppo einen Briefmarkenhändler fand, in dessen Beständen er nach Herzenslust wühlen konnte. Auch auf den Flohmärkten Berlins warf er seine Blicke in die noch so entlegen erscheinenden Kisten. Das Ergebnis dieser hartnäckigen betriebenen Sammeltätigkeit ist in einem Sonderkatalog des Auktionshauses Schlegel-Berlin zu bewundern. Diese inhaltlich wie stilistisch außergewöhnliche Sammlung mit über 80.000 Bedarfsbelegen wird detailliert in über 1.000 mehrheitlichen Sammellosen offeriert und dürfte mit seinen Schwerpunkten Feld- & Kriegsgefangenenpost I. und II. Weltkrieg, Europa und Übersee sowohl für Sammler als auch für Händler gleichermaßen interessant sein. (Abbildungen nahezu aller Belege finden Interessenten in dem Online-Katalog des Hauses SCHLEGEL).