(gb) Am 3. April 2016 von 9–14 Uhr veranstalten die Briefmarken- und Münzenfreunde der Geest e.V. — Harsefeld die 42. Sammlerbörse im Dorfgemeinschaftshaus, Schuldamm 2, 21702 Ahrensmoor. Für diese 42. Sammlerbörse sind schon im Vorwege über 80 laufende Meter vorgebucht. Hobbyhändler und Vereinsmitglieder bieten ihre Schätze an. Die Mitglieder verkaufen ihre Überbestände, um bei den Hobbyhändlern ihre Lücken zu schließen. Auch diese Börse verspricht wieder ein voller Erfolg zu werden. Mittlerweile hat sich diese Briefmarken- und Münzenbörse zur größten Veranstaltung zwischen Hamburg und Bremen entwickelt. Hier werden auch andere Hobbyartikel angeboten, wie Telefonkarten, Pin's, Vignetten usw. Außerdem wurden noch vier Pluskarten mit dem Motiv Leuchtturm aufgelegt. Zu sehen sind die Ganzsachen unter www.briefmarken-harsefeld.de Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Sonderstempel. Dieser zeigt ein Fahrzeug West und ein Fahrzeug Ost. Eingebunden in diese Sammlerbörse sind die Feierlichkeiten der Interessengemeinschaft „Deutsche Einheit“ (später Forschungsgemeinschaft). Diese Gemeinschaft besteht in diesem Jahr 25 Jahre. Günther Borchers hat sich bereit erklärt, die Rundbrief-Redaktion zu übernehmen. Mittlerweile sind vier Rundbriefe aus seiner Feder entstanden. Informationen/Kontakt: G. Borchers, E-Mail: borchers-sauensiek@online.de