(mm) Am 26. März 2016 werden die Philippsburger Briefmarkenfreunde eine Briefmarkenauktion zu Benefizzwecken durchführen. Der Nettoerlös geht – wie auch schon bei den mehrfach zuvor erfolgreich durchgeführten Vereinsauktionen – an caritative Institutionen, z.B. die Kinderkrebshilfe, Ärzte ohne Grenzen, ein Herz für Kinder u.a.m. Circa 2 250 Lose kommen zum Ausruf, darunter alleine 1 300 Lose von Altbaden, beginnend bei Vorphilatelie und Markenteil, sehr vieles an Stempel und Briefen, u.a. eine sehr große Offerte an Heimatsammler-Belegen, Nummernstempel-Sammlungsauflösung, Nachverwendungen und Besonderheiten. Gut vertreten sind auch Marken und Belege vom Deutschen Reich, ebenso Kolonien und Deutschland allgemein. Günstige Teilsammlungen, Posten, Lots und Marken von Europa runden das Angebot ab und es wird sicherlich wieder heftige Bieterduelle geben. Zugelassen zur Versteigerung sind alle Mitglieder des BDPh. Ein kostenloser Auktionskatalog kann angefordert werden bei: Klaus Bresin, Weberweg 7, 76676 Graben-Neudorf, Tel. 07255/4978.