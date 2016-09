(jlr) Am 13. März 2016 finden sich wieder Sammler und Händler in von 8 bis 17 Uhr der „Däichhal“ in Ettelbrück ein. Wie jedes Jahr ist es dem Briefmarkensammlerverein aus der „Nordstad“ gelungen, neue Händler zu verpflichten. Auf über 180 Tischen preisen Händler aus Belgien, Deutschland, Frankreich und Luxemburg ihre hochwertige Ware an, darunter verschiedenste Briefmarken, Belege, Ansichtskarten (AK) sowie Münzen und Scheine aus aller Herren Länder. Zum ersten Mal mit dabei in diesem Jahr ist auch die bekannte Auktionsfirma Ulrich Felzmann (Düsseldorf). Mitglieder der „Commission d’études“ (eine Arbeitsgemeinschaft der Luxemburger Föderation der Sammlervereine) bieten uns einen Einblick in ihre Forschungsarbeit und Veröffentlichungen. Ganz nach dem Motto „Sehen und verstehen, dann kaufen!“ geben die freundlichen Sammlerkollegen Auskunft. Des weiteren wurde als kleines Highlight der Verein der Ahnenforscher eingeladen. Jeder interessierte Besucher des Sammlermarktes bekommt einen Einblick in dieses interessante Hobby. Mit Rat und Tat stehen die Repräsentanten der Luxemburger Vereinigung jedem zur Seite, der Näheres über seine eigene Ahnenforschung wissen möchte.