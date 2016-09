(wm) Am 29. Juni 2014 hatte Auktionator David Feldman zur Presse noch gesagt: „In meiner vierzigjährigen Tätigkeit als Auktionator habe ich noch nie erlebt, dass jedes einzelne Los zu einem erstaunlichen Vielfachen der ursprünglichen Schätzung überboten wurde und kein Los unverkauft blieb!“ Zu dieser Zeit lag er richtig, denn der Verkauf zeichnete sich durch einen harten Bieterwettstreit unter den Sammlern im Auktionssaal von David Feldmans in Genf, am Telefon sowie weltweit via Internet aus. Das Ergebnis lag am Ende 500 % über den Schätzungen vor dem Verkauf. Es dauerte nicht weniger als dreieinhalb Stunden, bis alle 131 Lose verkauft waren. Mit 100 % verkauften Losen und einem Gesamterlös von mehr als sechs Millionen Euro übertraf die Auktion alle möglichen Erwartungen. Was er nicht ahnen konnte, war, dass während der Auktion, aber auch im Rückverkauf nach der Auktion, ein Scheich aus Qatar nahezu alle Lose direkt oder von anderen Käufern erwarb, diese dann aber letztlich nicht bezahlen und abnehmen konnte. Pressemeldungen berichteten von gerichtlichen Auseinandersetzungen, über die aber nichts Näheres bekannt wurde. Tatsache ist, dass David Feldman bei seiner „Summer Auction Series“ vom 6.–11. Juni 2016 „Rarities of the World“ anbietet, darunter eine „Tatiana“-Sammlung von British Guiana. Man darf gespannt sein, was es dort wieder zu entdecken und zu sehen gibt.