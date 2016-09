Briefmarken Werbeschau in der Stadtbücherei Kiel

(mb) Von Anfang an dabei ist der Kieler Philatelisten-Verein von 1931 e.V. bei der Durchführung des Wintervergnügens in der Landeshauptstadt. 1975 erweckten Kieler Kaufleute den historischen Kieler Umschlag wieder zum Leben. Der Verein wurde zur Teilnahme an dem Vergnügungsmarkt eingeladen und ist seither ununterbrochen mit einem Sonderstempel, Belegprogramm und einer Briefmarkenschau dabei. Das sind mittlerweile 42 Sonderstempel, 42 Ganzsachen und vieles mehr, die der Verein auch finanziert hat und mit den Darstellungen von Alt Kiel zum Kieler Kulturleben beigetragen hat. Der Kieler Philatelisten-Verein richtet die diesjährige Ausstellung unter dem Motto: 42 Jahre Kieler Umschlag in der Stadtbücherei Kiel am 04. und 5. März 2016 aus. Am 5. März beteiligt sich wieder die Deutsche Post – EB – und führt den Sonderstempel mit Abbildung der Seilbahn über dem Bootshafen um 1974. Ein entsprechendes Belegprogramm geht auf die Veranstaltung ein. Im Nachgang zur Sommerolympiade 1972 in München und Kiel wurde noch die nördlichste Seilbahn in Deutschland anschließend eingeweiht. Die beiden Gondeln „München“ und „Kiel“ überquerten den Kieler Bootshafen. Die Seilbahn für 15 Personen wurde 1974 erbaut, um Gästen den Umweg über die Straßen zu ersparen. Sie verband das Kaufhaus Weipert über den Kieler Bootshafen hinweg mit dem Parkhaus des Kaufhauses. Die Benutzung war kostenlos, den Benutzern bot sich dabei ein eindrucksvoller Blick über die Kieler Altstadt. Ende der 1980er Jahre wurde die Seilbahn aus Kostengründen zunächst stillgelegt und dann endgültig demontiert. Schriftliche Bestellungen und ein genaues Belegprogramm können abgefordert werden. Kontakt: Kieler Philatelisten-Verein von 1931 e.V.; Michael Bergmann, Postfach 2827, 24027 Kiel. Tel: 04340-4315; Fax: 04340-4318; -E-Mail. info@kieler-philatelistenverein.de