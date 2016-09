* 22.04.1935 + 12.02.2016

Philatelist, Forscher und Chronist

(rs) Wir trauern um unseren Ehrenvorsitzenden, der am 12. Februar 2016 nach langer Krankheit kurz vor seinem 81. Geburtstag verstarb. Der Philatelistenverein Bautzen e.V. ist ihm zu außergewöhnlichen Dank verpflichtet, da er die Entwicklung des Vereines wesentlich und sehr erfolgreich prägte.

Bereits als Kind in Oppeln (Niederschlesien) kam er durch seinen Vater und durch Jugendsammler im dortigen Gymnasium in Kontakte mit Briefmarken, was Ihn dann auch dazu bewog in den Verband der Jugendsammler einzutreten. Nach der Umsiedelung trat Gottfried Neck 1959 in den Briefmarkensammlerverein Görlitz im Kulturbund der DDR ein, wobei er aktive Verbindungen zu deutschen und polnischen Sammlern pflegte. Nach erneutem Umzug gründete er 1968 die Betriebs-Arbeitsgemeinschaft Philatelie in Lübben und wurde zum Vorsitzenden gewählt. 1969 erfolgte seine Wahl und Ernennung zum Vorsitzenden des Kreisverbandes Philatelie Lübben und noch im selben Jahr wurde er 1. Vorsitzender des Bezirksverbandes Philatelie Cottbus.

1971 wurde Gottfried Neck in den Zentralvorstand der Philatelie im Kulturbund der DDR berufen, wo er die Stelle „Vorsitzender des Zentralen Fachausschusses Jugend der DDR“ übernahm. Im Jahre 1990 wurde er in den Vorstand „Bund deutscher Philatelisten e.V.“ gewählt, wobei die Zusammenführung der beiden deutschen Jugendverbände und die Organisation der Jugendarbeit seine Wirkungsbereiche waren. Zugleich erfolgte die Zulassung als Juror im internationalen Ausstellungswesen. Nach der Wende widmete sich Gottfried Neck der Gründung des „Philatelistenverein Bautzen e. V.“, in dem er nach der Konstituierung die Schriftführung übernahm und von 1999 bis 2013 als Vorsitzender den Verein mit stets 50 Mitgliedern führte.

Besondere Verdienste erwarb er sich durch die Erforschung der Sächsischen Postgeschichte. Im Ergebnis seiner umfassenden Archivstudien entstanden Publikationen zur Entwicklung der Postgeschichte in der Oberlausitz, insbesondere in Bautzen. In zahlreichen Vorträgen ließ er die Bautzener Postgeschichte lebendig werden und gab sein Wissen zum Gemeinwohl weiter.Natürlich liebte Gottfried Neck auch die philatelistischen Veranstaltungen mit Expertengesprächen und stellte erfolgreich bei nationalen und internationalen Briefmarkenausstellungen eigene Exponate aus. In Anerkennung seiner Verdienste für die Philatelie erhielt er zahlreiche Auszeichnungen. Im Jahre 2010 die Ehrennadel des BDPh in Silber, 2013 die zweithöchste Auszeichnung der Stadt Bautzen „Ehrenwappen der Stadt Bautzen“ und die höchste Auszeichnung des Landesverbandes Sachsen, die „Alfred-Moschkau-Medaille“.

Wir werden unseren Ehrenvorsitzenden Gottfried Neck immer in bleibender Erinnerung behalten. Sein über Jahrzehnte wirkendes Engagement für die Philatelie und unseren Verein wird uns immer wieder begegnen. Mögen uns Philatelisten seine Ideen, Fähigkeiten und Leistungen ein Beispiel sein und Kraft für die Zukunftsgestaltung der Philatelie geben!Wehrsdorf am 21.02.2016

In ehrenden Gedenken,Reiner Schulze,