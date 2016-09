(ss) Die Jahresmitgliederversammlung der Philatelistischen Bibliothek Hamburg e.V. fand am 23.Februar 2016 erstmalig in den neue Räumen statt. Der Vorstand berichtete von einem ereignisreichen Jahr. Am Jahresanfang 2015 war die Zukunft der Bibliothek völlig ungewiß, da die kurzfristig Mittelkürzung eine neue finanzielle Basis erforderte. Es gab eine unerwartet große Unterstützung durch Spenden,neue Mitglieder und Sponsoren, derzeit gibt es 303 Mitglieder. Zeitgleich begab man sich auf die Suche nach neuen Räumen, um die Mietkosten zu senken. Dies gelang schließlich und es kamen arbeitsintensive Monate auf die ehrenamtlichen Mitarbeiter zu. Ab Juni wurden Regale ab- und aufgebaut, Kisten ein-und ausgepackt. Ein Umzugsunternehmen wurde einbezogen, aber ungezählte Stunden wurden von den Mitarbeitern geleistet. Am 29.September fand die Neueröffnung statt. Die neuen, hellen Räume finden großen Anklang und werden gern besucht. Trotz der eingeschränkten Öffnungszeiten an nur 70 Tagen wurde die Bibliothek gut besucht, in der Fernleihe wurden 374 Bände verschickt, über 2600 Kopien wurden angefordert. Aus Kostengründen mußte die Mitarbeit der Bibliothekarin schon im Frühjahr reduziert werden, Mitte November endete die Zusammenarbeit. Frau Goldmann hatte eine Anstellung in einer Fachbibliothek gefunden. Frau Schwanke erinnerte an die langjährige gute Zusammenarbeit und wünschte Frau Goldmann im Namen aller Mitglieder alles Gute. Derzeit hofft man auf eine Zusammenarbeit mit einem Bibliothekaren, Vorgespräche werden geführt. In jedem Fall ist die Mitarbeit der ehrenamtlichen Helfer dringend notwendig und der Vorstand hofft hier auf weitere Unterstützung. Aufgrund der personellen Engpässe werden die Öffnungszeiten ab April gering verändert. Insgesamt ist der Vorstand zuversichtlich, daß die Hamburger Bibliothek weiterhin ihre Aufgaben erfüllen kann und freut sich auf aktive Leser und Mitglieder. Philatelistische Bibliothek Hamburg e.V. Basedowstr. 12,Hintergebäude 20537 Hamburg Tel. 040-2512340 auskunft@philatelistische-bibliothek.de www.philatelistische-bibliothek.de Öffnungszeiten: Di. u. Do. 14-18 Uhr 1.Sonnabend im Monat 10-13 Uhr ( September - April)