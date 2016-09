(wm) „Affiliate-Marketing“ heißt das Zauberwort, mit dem die Unterschleißheimer Michelianer die Vertriebsbasis für ihre Kataloge verbreitern wollen. Dazu bieten sie kommerziellen Webseitenbetreibern, aber auch – in der Regel ja nicht kommerziellen – ArGen und Vereinen an, ihre Kataloge auf ihren Internetseiten per Banner oder Link das Katalogprogramm zu bewerben, wobei der Käufer dann mit seiner eventuellen Bestellung weitergeleitet wird und im MICHEL-Shop landet. Dessen Herkunft lässt sich digital nachvollziehen, so dass dann im Falle eines Verkaufs eine 10%-Provision dem Vermittler gut geschrieben wird. Die auf den Erstkauf folgenden 60 Tage erhalten Vermittler ebenfalls diese Provision, falls der Kunde erneut kauft, danach nicht mehr. Um Bedenken des Fachhandels zuvorzukommen, betont der Verlag: „MICHEL-Affiliates profitieren neben Bekanntheitsgrad und Ruf des MICHEL von der Erweiterung ihres Angebotes. Durch die Verbindung zum MICHEL-Online-Shop können nun auch der MICHEL-Online-Katalog und die MICHEL-E-Books über den Fachhandel vertrieben werden, was bisher nicht möglich war.“ MICHEL selbst sieht nur Vorteile: „Gewinne und Werbemaßnahmen lassen sich jederzeit komfortabel über den eigenen Affiliate-Account prüfen. Lagerhaltung und Versand werden vollständig von MICHEL übernommen, für den Partner fallen damit weder Aufwand noch Kosten an!“