(wm) Der Schwaneberger Verlag eröffnet den nahenden Frühling mit Katalogen, die spätestens zum 3. März 2016 im Fach- und Buchhandel erhältlich sind. Den Auftakt macht der bereits erhältliche Motivkatalog „Flugzeuge – Ganze Welt 2016“, in dem auf 664 Seiten Flugzeugmarken ab 1915 mit rund 1 100 Farbabbildungen und etwa 50 000 Preisnotierungen gelistet sind. Zum Preis von 64 Euro in gedruckter Form (oder zum halben Preis in der MICHEL-Online-Bibliothek) ist dieses Werk in erster Auflage nunmehr erhältlich. Ebenfalls in erster Auflage am 3. März 2016 erscheint ein neuer Katalog „World Wide Fund for Nature 2016“, in dem die Briefmarkenmotive dieser größten internationalen Natur- und Umweltschutzorganisation mit rund 2 000 Farbabb. und ca. 6 000 Preisnotierungen aufgeführt werden. Preis der gedruckten Version: 39,80 Euro (halber Preis in der MICHEL-Online-Bibliothek). Der Südasien-Katalog 2016 (ÜK 8/1) beinhaltet auf 896 Seiten die Ausgaben der Länder Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Birma (Myanmar), Indien, Malediven, Nepal, Pakistan und Sri Lanka (Ceylon). Bei den rund 11 500 Abbildungen wurden ca. 2 000 neue Farbscans ergänzt, die ca. 55 000 Preisnotierungen geprüft und ggf. überarbeitet, wobei sich dank der zunehmenden Beliebtheit dieser Sammelgebiete so manche Preisbewegung ergeben hat. Mit 84 Euro ist man für diesen erstmals als Hardcover aufgelegten Katalog in 40. Auflage dabei (zum halben Preis in der MICHEL-Online-Bibliothek). Der Katalog ist ebenfalsl ab 3. März 2016 erhältlich. Zum gleichen Datum erscheint der neue „MICHEL-Münzen-Katalog Deutschland 2016“ (mit Euro-Kursmünzen von Andorra bis Zypern). Die 20. Auflage bietet wie bisher die Katalogisierung der deutschen Münzen ab 1871 mit allen Nebengebieten und bewertet diese in bis zu vier Erhaltungsgraden. Hinweise zu Fälschungen und Fehlprägungen finden sich ebenfalls, auch Numisblätter der Deutschen Post AG und offizielle Numisbriefe der DDR. Rund 2 100 Farbabb. mit Vorder- und Rückseite der Münzen machen das Gebotene anschaulich und 19 500 Preisnotierungen bieten Anhaltspunkte zur Werteinschätzung. Preis: 26,80 Euro gedruckt (oder in der MICHEL-Online Bibliothek zum halben Preis).