1.03.2016 Kategorie: Nachrichten SÜDWEST 2016 Großes Interesse bei Ausstellern (ck) Auf großes Interesse bei Ausstellern aus dem In- und Ausland ist die SÜDWEST 2016 gestoßen. Zum Meldeschluss am 12. Februar 2016 lagen der Ausstellungsleitung insgesamt 147 Anmeldungen vor. Keine leichte Aufgabe für den Philatelistischen Ausschuss, der am 26. Februar 2016 seine Entscheidungen finden muss. Die Anmeldungen liegen mit ca. 80 Ausstellungsrahmen über der maximal möglichen Rahmenzahl. Das bedeutet, dass leider einige Exponate abgelehnt werden müssen. Die Schreiben an die Aussteller mit der Entscheidung des Philatelistischen Ausschusses gehen bis 12. März 2016 raus.

