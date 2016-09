(pj) Die Philatelistenvereine von Sachsen-Anhalt treffen sich am 2. April 2016 in Haldensleben in der Kulturfabrik zu ihrem 27. Landesverbandstag. Mit der Wahl der Stadt als Tagungsort werden neben dem 1050jährigen Stadtjubiläum auch die Erfolge des Vereins der Briefmarkenfreunde von Haldensleben und Umgebung e.V. für das Land Sachsen-Anhalt gewürdigt. Die Tagung beginnt um 10 Uhr. Umrahmt wird der Tag mit einem Briefmarkentausch für jedermann. Händler bieten Postkarten und Briefmarken zum Kauf an. Ein Sonderpostamt mit Sonderstempel und Sonderbriefumschlag zum Stadtjubiläum sind erhältlich. Eine kleine Ausstellung zum Thema „10mal Haldensleben“ vom Verein der Briefmarkenfreunde von Haldensleben und Umgebung e.V. gibt Einblicke in die Stadtgeschichte an Hand von Briefmarken, Postkarten und Material aus dem Stadtarchiv. Es geht um die Entwicklung der Eisenbahn um das Postwesen um 1900 oder um Ereignisse der Wendezeit um nur einiges zu nennen. Mehr können die Besucher am 2. April von 9–16 Uhr in der Kulturfabrik erleben.