(wm) Die “Royal” – oder RPSL – wie sie unter Philatelisten kurz genannt wird, wurde 1869 gegründet und ist der älteste noch bestehende Briefmarkensammler-Verein der Welt. Dieses weltweit einmalige Jubiläum soll auf 2019 auf ganz besondere Art und Weise gefeiert werden. Nämlich mit einer Ausstellung, zu der die „Royal“ all ihre über 2 200 Mitglieder in über 80 Ländern der Welt vom 29. Mai bis zum 2. Juni 2019 nach Stockholm, der Hauptstadt Schwedens, zur STOCKHOLMIA 2019 einlädt. Die Berechtigung Exponate im Wettbewerb zu zeigen, ist exklusiv für Mitglieder des Vereins vorbehalten, die in nennenswerter Anzahl zu den führenden Philatelisten weltweit gehören. Ein von namhaften schwedischen Philatelisten geführtes Organisationsteam, die alle samt „Fellows“ der RPSL sind, wird schon in wenigen Monaten bei der Philatelie-Weltausstellung in New York erste konkrete Planungen vorstellen. Hauptsponsor der Ausstellung, die im modernen Waterfront Congress Center in Stockholm stattfindet, ist der schwedische Graf Gustav Douglas FRPSL, der seit 2013 als Besitzer des legendären Tre-Skilling-Banco-Farbfehldruckes und einer kostbaren Altschweden-Sammlung bekannt ist. Ebenso namhafte philatelistische Partner der Ausstellung sind die Auktionsfirmen Heinrich Köhler, Wiesbaden, und Corinphila, Zürich, mit den Firmen des zum Verbund gehörenden Global Philatelic Network in den Niederlanden, Hong Kong und den USA. Für die zu erwartende Qualität der Veranstaltung sprechen auch die Namen der Team-Verantwortlichen: Veranstaltungsleiter ist Jonas Hällström FRPSL, Generalkommissar für die Ausstellung ist Jan Berg FRPSL, Lars Engelbrecht FRPSL ist designierter Präsident der Jury, Wolfgang Maassen FRPSL RDP verantwortlich für Publikationen und Literatur und Tomas Bjäringer RDP HonFRPSL koordiniert die RSPL-Aktivitäten und Sonderschauen. Richard Stock FRPSL wird mit Brian Trotter FRPSL RDP die Verbindung der „Royal“ zum Organisationsteam so eng als möglich gestalten. Jonas Hällström stellte am 18. Februar erste Grundzüge der Veranstaltung am Sitz der „Royal“ in London den über 120 versammelten Mitgliedern vor, Dieter Michelson beschrieb die Absichten aus eigener Partnersicht. Einig waren sie beide darin: Diese Ausstellung solle zu einem „Meilenstein“ der Ausstellungsphilatelie werden. Mehr erfährt man also am 30. Mai 2016 von 4–5.30 Uhr während der „World Stamp Show New York“ in Raum 1E07 des Javits Center New York.