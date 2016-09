Aktuelle Nachrichten des BDPh







27.02.2016 Kategorie: Nachrichten Auktionshaus Dr. Derichs (Köln) Sonderkatalog „Klaus Bartl (Landshut)“ (Köln) Klaus Bartl, Jahrgang 1949, begann mit fünf Jahren Briefmarken zu sammeln und beschäftigt sich schon ca. 50 Jahre mit der klassischen deutschen Philatelie. Jetzt trennt er sich von seinen Sammlungen Braunschweig, Bremen, Hamburg, Thurn & Taxis sowie Brustschilde. Der Sonderkatalog wird ca. 500 Einzellose beinhalten, vornehmlich solche des Herzogtums Braunschweig (alleine 210 Lose) und der Brustschilde des Deutschen Reiches. Diese Gebiete enthalten eine illustre Mischung von losen Marken, Briefstücken, Einheiten und Briefen, während die kleineren Sammlungsteile Bremen, Hamburg und Thurn & Taxis nur lose Marken und Briefstücke zeigen. Ein besonderes Gespür hatte Bartl für die Qualität: praktisch jede Marke, jeder Brief ist mit einem Befund oder einem Attest der zuständigen BPP-Prüfer ausgestattet und das immer mit dem Qualitätsprädikat „einwandfrei“. Diese sind ein wunderbares Beispiel dafür, wie man auch ohne Weltraritäten und mit einem überschaubaren Budget Außergewöhnliches formen kann, wenn man einen Zeithorizont von mehreren Jahrzehnten zum Aufbau seiner Sammlungen nutzen konnte. Auktionstermin für die Sammlung Heemann ist der 24. Juni 2016 (wegen der am Folgetag stattfindenden Jahrestagung der ARGE Preußen) und für die Sammlung Bartl der 25. Juni 2016. An diesem Auktions-Samstag wird auch der Sonderkatalog für Teil 4 der Sammlung „Knieper (Köln) – Deutsche Kolonien und Auslandspostämter“ versteigert werden. Ein Hauptkatalog mit ebenfalls gehaltvollen Angeboten rundet diese Auktion mit bis jetzt insgesamt vier Auktionskatalogen ab. Man darf darauf gespannt sein und die Kataloge können schon jetzt beim Auktionshaus angefordert werden. Kontakt: Dr. Wilhelm Derichs GmbH, Burgmauer 22, 50667 Köln, Tel. 02 21/2 57 66 02, Fax 02 21/2 57 67 45, E-Mail: derichs_gmbh@web.de

